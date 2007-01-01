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В Калуге начали плавать утята

Дмитрий Ивьев
12.05, 09:36
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Фото с Яченского водохранилища 12 мая опубликовал орнитолог Юрий Галченков.

Это первые птенцы нынешней весной.

Калужские рыбаки рассказали орнитологу, что заметили первых утят три дня назад.

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