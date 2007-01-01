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Общество

В Калуге не вывозят шины с контейнерной площадки

Дарья Джуманова
12.05, 09:31
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Наш читатель рассказал о проблеме на улице Белокирпичной:

- Шины лежат полмесяца.

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