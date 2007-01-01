В Калужской области многодетная семья осталась без школьного автобуса

Родители детей из села Карижа Малоярославецкого района вынуждены сами возить их в школу, потому что автобус не ходит.

- Многодетной семье отказали в автобусе школьном по причине не безопасная дорога, дорогу не делают село Карижа там Храм подворье Монастыря и все отписки бесконечные, - пишет местная жительница.

- Школьный автобус может начать работу только при наличии трех условий: качественного дорожного покрытия, места для разворота и пространства для остановки. К сожалению, в селе Карижа Малоярославецкого района этих условий пока нет. Родители сами подвозят детей в школу №2 Малоярославца. Поручили коллегам из отдела образования рассмотреть все возможности оперативного решения этого вопроса, - сообщили в Министерстве образования региона.