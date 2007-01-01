Калужанин пожаловался на перекрытую дорогу к Угре

Местный житель, отправившись на велопрогулку вдоль реки в районе устья Рессы, обнаружил, что единственная удобная дорога к водоёму со стороны деревни Шуклеево оказалась перекрыта.

По его словам, теперь здесь находится база отдыха "Беловодье".

- Замечу, что это территория национального парка Угра, дирекция которого весьма ревностно относится даже к пешим прогулкам по лесу и вдоль водоёмов, не говоря уже о строительстве сооружений, - пишет мужчина.

Он задал вопрос: почему дорога, которой пользовались местные жители, оказалась в частных руках? И на каком основании разрешено строительство базы отдыха на территории нацпарка за пределами населённых пунктов?

- Проводить работы на территории нацпарка Угра можно только по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В свою очередь мы передали сведения руководству парка о необходимости выезда на место и осмотра территории. Также направили информацию в Росприроднадзор. Уточнить дальнейшее решение своего вопроса можно по телефонам, указанным в разделе контактов на сайте национального парка, - прокомментировали в региональном Минприроды.