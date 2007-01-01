Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин пожаловался на перекрытую дорогу к Угре
Общество

Калужанин пожаловался на перекрытую дорогу к Угре

Дарья Джуманова
12.05, 08:55
0 426
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местный житель, отправившись на велопрогулку вдоль реки в районе устья Рессы, обнаружил, что единственная удобная дорога к водоёму со стороны деревни Шуклеево оказалась перекрыта.

По его словам, теперь здесь находится база отдыха "Беловодье". 

- Замечу, что это территория национального парка Угра, дирекция которого весьма ревностно относится даже к пешим прогулкам по лесу и вдоль водоёмов, не говоря уже о строительстве сооружений, - пишет мужчина.

Он задал вопрос: почему дорога, которой пользовались местные жители, оказалась в частных руках? И на каком основании разрешено строительство базы отдыха на территории нацпарка за пределами населённых пунктов?

- Проводить работы на территории нацпарка Угра можно только по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В свою очередь мы передали сведения руководству парка о необходимости выезда на место и осмотра территории. Также направили информацию в Росприроднадзор. Уточнить дальнейшее решение своего вопроса можно по телефонам, указанным в разделе контактов на сайте национального парка, - прокомментировали в региональном Минприроды.

Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtCSWd2SUtDV0RYdEVHdWhsRFc1RkE9PSIsInZhbHVlIjoiZkcyeVZhSXl6cVVyZ0N0ZmM2T1dKNm50TjlwUlE0YmRPblRPcEszZTNNL05DZExFQ0tqaldWQlhOa21HTFlHNkdEVUkwZFc4eTFLYlVKVW9QeFB4R1dnVXBJYTN3Q0FqSVphaHBPOGQ1UzhwTG5CNHI0bmFuU0Jyc3Iyc09jODREdWh2bWlQcjIwNGRKR0pKclRsdlJ2cUhkaTg5cGRkMUp6OWdDcHZVQXRabUtjQnpSajBaNllGYnE3MGY5V29vT3hvVG5QR1RtRlhacHRWbUlvUm0wQ0xhbGtyUTVYY2pSQVNlNU1UbUZUY0N5WTVPZUFIeld1TXVRSFNoZ045STM5dkw0eVRFZjIxeHYzcnozaGVkNHF2VVh3VEtJeUI2YVJoOWd5QWRHODFRR1FTM0dyQzdBMENsaWRpZXBucWYxTkg3K3RBeE1aRHNOSUJCUFJsL1p0RHQ4L2ZjK21HYkJLZjlzeHE0U3hhV1pveTB1aVVqejYxa2wyazN2MVczL1JDQ0ZhM0xNSEhZUFRqbHFUanlKR0d0VW9FZTJlcHdBbTRNWFF2WXFyY0hUeitjTWNHTERDSjdDeE5YVGZFaSIsIm1hYyI6ImE0OTFhZjk4ODBiNWNhMmFjZGJhNTgyMDdhN2FkNDk0ZGVlNTJjZTZjMmE2NTA4ODBhZGNjMjI0MDQzZDNhYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxhUDVQYVQvYzdqUFRwSVBZcFhuTVE9PSIsInZhbHVlIjoidXJCeTFqUkFjUnBySDA0QXBXNDdVa2RUblBLdUhIcjV3dkRZMGdOenplQU05cndIMHI4azlueTRsM0V0Slp0bFhEUXdpNGh5WFF3SDBraWtFaWF2Wkl4Ykc2VGFSSG9penRsNVhFS0lGZ0ZXV25iUUkxK0JtZ0R0UTE0cGMvL2J4QUZkY3R3MHFVd0pFUkdoWWphNXJaYVFBSGdHOHVheVRweGYvNlJKUlBHd0UvQ1EvTFovcEc5bFEwS1M1dEV2aHkvTlNhaUN1K3FxUVpGVUp6MFBuTW13ZmxnL0JpOXlXazNHeVkyeXErU3ZBUkxkVVhTOWtKUWN4SElnc0JDdVYydE9Na2VzKytrSHpJNVA0bUdyYzdPTDlIMnlNei80M2JJdUMxajV4WFI3U1hONzdyOWJOd1hJTXI0ektteDY0UFNaTkFpeHFDTGNDOFhyb0FXTU5LeExRbUJqUFVRVUlLNmZvWjRIb2tnT3h1czJjdHFIUHVkWnh4amlPZ0JYYU9UVzhzR1JhZnZsWlU4dWZKRjJnTk5MZnFRd3htT2Jkcm5tUVVhaU9hMEgwQUFYL1l1WmVMbzdhTGF4NExlR1Y1QnJROTBROS90QTBtMVUrbzQrVzdScGVnOXplRld3SE1Ra2dOS3dXbCtXWnllR0s0Yjd5dUJFOGgvNE9WSm1uc05GMHdJQWhJNTMrTmJ1RVNUUVpYQUpaMVI4N2IxL3h0YmlsRHdaN0pMTGlIZUt6Yyt6Y2FNdlo2b0g2WGxCZHJUZkdVekJWT0FjOVM5QUVONzRRZ1lVdUNaSXJhWDV0WmJmdVJoSmlVcnJSZWhYWkt4QVdwdmFkdjVUbXdSdSIsIm1hYyI6ImQxMTBkYTRmYTc4MTRlODUzM2Q3MWQzY2RiZDZjZmU5OTRiN2ZkMjc1NTZjN2QxZWJkN2M2ZjM2MGNjMGYyODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+