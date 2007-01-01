Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В заповеднике «Калужские засеки» запечатлели кабанье семейство
Общество

В заповеднике «Калужские засеки» запечатлели кабанье семейство

Камеры скрытого наблюдения зафиксировали трогательную сцену из жизни дикой природы: семью кабана с выводком поросят
Михаил Тырин
11.05, 12:17
0 434
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По оценкам специалистов, детёнышам около двух месяцев — они уже вполне активны и старательно следуют за матерью.

Елена Литвинова, старший научный сотрудник заповедника: «В естественной среде наблюдать кабанов сложно — они предпочитают густые заросли и ночной образ жизни, избегая открытых пространств днём. Взрослые особи крайне осторожны и могут агрессивно защищать потомство. Фотоловушки позволяют нам изучать их повадки, маршруты передвижения и даже фиксировать появление новорождённых».

Интересный факт: кабаны обычно приносят потомство в феврале-марте. В помёте чаще всего 6-8 поросят, хотя иногда их количество бывает и больше.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNaYStyT1NmWDdRNlBVbEx1K0d2TlE9PSIsInZhbHVlIjoiSEs0Rk12cnZwTDYwOG5xQ2Ftb2liaElDWG41OXJ3c2FLS284YXh5S0Vib3hjS3BNZ0xEY0FIZFgyUkdkSVVQTkpLOWs2UEhoMnROKy9UMmF3WWlRQnFlZ1NJU3BIVjV6SkI1d0Z0VmdUWFFnci9BRW9DZnZ5SDE3TDMvWDdUT1hGSTZWcDI5VUhpc2xmR3hudzFJZUdmV0VQck1lSEhPNlFiaVUzMlM2VDNzcDhnZjZJMjZBWEM1WDdvTGlNaWo3NEV0bmNUNlJSZXNXTS9hcnBHaEZxdlgxQUhvTjhudVZ1L0xLZ1QwbGpXRzJsNTgxdG5SeE9LM005NERDSzdGVFlOUWtKMXM2NXMrNXJ6MldoSkV5eXYrdEJrS0xOR041Wkc3MFFaMFcxVDNJZFI3Qk9LaGNtWmhzQ1N5QmxlcTVOdmhtMHJQLzV3S08vVDRQeWcyQlliWE9vYUFNNzRMUXN0c3BPRHhKWDBoYWtwNkhJRUhuUHFqS1NYZjBQQllyK1g0bnVnaGtNREY0UWNyVTE5cFQ0c3orOEpDWFVlUGExVkgzbEYraTVFZUhNRmRtdXZSeVQwdmUxV3lWYlN5VSIsIm1hYyI6IjNhNjJkYzhlODIzZmM4MGE2MDExZmVlODg5NjZjNDNjYTI0YjE3YjhlMWFjNDc1YWY3NzVhMmM5ZWMwMmQyMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFXcEpuenNERTgzcHJSMUpaMGJYdFE9PSIsInZhbHVlIjoiZDFIKzVlMmN1aGpXbXNPN2dtM0RFL3RWRDQwZ2JyK2R0M2E4bGVBOGdBd3BObUtDajNxaEg2QnRZWCsycTVqTHlsZUJEL2o5UnRLVGtCNzEyYlhQc2FHaldCa1ZUcTRtY3NaZFBHZFJ6SzJ6TitoSW4rMXFNSkFGQ0FLOGtGTVdvQlkvTWlwU0xGQU1XLzh4dk95VXBwcGVmQnJxSDVrRGxWdXFVcHdlbk5TZjRpRTRVTm0xY2NRWktuRHk1cks4NlRRRkpGSUtCbkdFeWdvZEJCUHdrT0Q1NUxVVzVGOTB4S2xTWW1DajNvc2V4cXBOMXZodVJKeUNvUkZIUXZyYmp6Qk1hbkVXOXFlVDdoOGpNS3BNbWRrVDFwM2dWUlRGKytKeDJTUG1oQjhCWTk5c0RwSVFpcFlnazBPNmY3KzlhVEpUOTFwa0dKRUEyd21EUU5UcmRMMXBaQ1dDdjlFanFJaStZaGIyUmNvd1UxdW0wM2hpNFppNVNuaytYTGpFNW5wY3c2VmdPU0hpUCs1NXFJMzlnMUlkVGZZWU1UMXZnbWpvZnNZQVF6dEVsK0xmYTI3YkhJU2hyZE5LMkFEbUtpZnM4K0JSeFRUdVZoOTRNQlFaU1B0enBVeGJEaW5XTFoyVnRwaGV6VG0vZTJTNWZxK2xEaG4yTFE2OFZPOE9PQmVaMDdUV2RVOG1IM1YxWXpjQ3g2bW5nVVZnL2tKQ0VwZDZQdzdKR2JzU2JHQTh4NWMxYkcyQnFOTDlLUGhxQ1dzV1V4ajFtU2xLQWJzVWdkNGdnOGhacnlLOU5WTUN5cHlZZG02ZzRYMUtTK25GV0k5UmRDeUVQWEpzZk81ViIsIm1hYyI6ImM5ZDNiMzM5MDEzZTNjYjExYmI4NzZmMDVjMTdlNjQ0OGM0NmM4YTEzZmJkMWYyMTQ1M2I1NDMyYzY1NTJhODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+