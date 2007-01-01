В заповеднике «Калужские засеки» запечатлели кабанье семейство

Камеры скрытого наблюдения зафиксировали трогательную сцену из жизни дикой природы: семью кабана с выводком поросят

По оценкам специалистов, детёнышам около двух месяцев — они уже вполне активны и старательно следуют за матерью.

Елена Литвинова, старший научный сотрудник заповедника: «В естественной среде наблюдать кабанов сложно — они предпочитают густые заросли и ночной образ жизни, избегая открытых пространств днём. Взрослые особи крайне осторожны и могут агрессивно защищать потомство. Фотоловушки позволяют нам изучать их повадки, маршруты передвижения и даже фиксировать появление новорождённых».

Интересный факт: кабаны обычно приносят потомство в феврале-марте. В помёте чаще всего 6-8 поросят, хотя иногда их количество бывает и больше.