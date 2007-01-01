Символы новой жизни: в Калуге в День Победы 1945 года родились 6 детей

К 80-летию окончания Великой войны калужский ЗАГС обнародовал трогательные архивные данные.

фото: управление ЗАГС г. Калуги

9 мая 1945 года, когда вся страна ликовала по поводу окончания войны, в Калуге появились на свет шесть малышей - четыре мальчика и две девочки.

Среди первых послевоенных новорожденных были: Владимир, Вячеслав, Евгений, Николай, Галина и Татьяна. Эти имена, зафиксированные в архивных актовых записях, стали символами новой мирной жизни, начавшейся в тот исторический день.