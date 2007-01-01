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Новость дня Общество

Символы новой жизни: в Калуге в День Победы 1945 года родились 6 детей

К 80-летию окончания Великой войны калужский ЗАГС обнародовал трогательные архивные данные.
Ольга Володина
10.05, 16:07
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фото: управление ЗАГС г. Калуги
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9 мая 1945 года, когда вся страна ликовала по поводу окончания войны, в Калуге появились на свет шесть малышей - четыре мальчика и две девочки.

Среди первых послевоенных новорожденных были: Владимир, Вячеслав, Евгений, Николай, Галина и Татьяна. Эти имена, зафиксированные в архивных актовых записях, стали символами новой мирной жизни, начавшейся в тот исторический день.

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