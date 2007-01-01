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Калуга возвращает парадный облик после празднования Дня Победы

После масштабных мероприятий, посвященных 9 мая, коммунальные службы города приступили к уборке территорий.
Ольга Володина
10.05, 14:56
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фото: Управление городского хозяйства Калуги
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В праздничные дни тысячи калужан и гостей города посетили памятные места и парки, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Сотрудники городского хозяйства работали в усиленном режиме, обеспечивая чистоту во время мероприятий и оперативно устраняя последствия массовых гуляний. - Уборка велась круглосуточно, и работы продолжаются до полного наведения порядка, - отметили в коммунальной службе.

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