Калужские «Реакторы» украсили небо Нижнего Новгорода в День Победы
Пилотажная группа «Реакторы» из Калуги стала одним из главных украшений воздушного парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая.
Три реактивных самолёта Л-29 продемонстрировали зрителям захватывающую программу группового пилотажа, выполняя сложные фигуры с безупречной синхронностью.
Как отмечают нижегородские зрители, выступление «Реакторов» оставило у всех незабываемые впечатления.
На обратном пути калужские лётчики сделали особый подарок землякам - совершили торжественный пролёт над Яченским водохранилищем, таким образом поздравив горожан с 80-летием Великой Победы.