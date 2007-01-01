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Калужские «Реакторы» украсили небо Нижнего Новгорода в День Победы

Пилотажная группа «Реакторы» из Калуги стала одним из главных украшений воздушного парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая.
Ольга Володина
10.05, 11:28
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фото: Авиапарк Орешково
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Три реактивных самолёта Л-29 продемонстрировали зрителям захватывающую программу группового пилотажа, выполняя сложные фигуры с безупречной синхронностью.

Как отмечают нижегородские зрители, выступление «Реакторов» оставило у всех незабываемые впечатления.

На обратном пути калужские лётчики сделали особый подарок землякам - совершили торжественный пролёт над Яченским водохранилищем, таким образом поздравив горожан с 80-летием Великой Победы.

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