Калуга отметила День Победы праздничными гуляниями
В Калуге, 9 мая на Театральной площади прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
Несмотря на усиленный контроль, площадь быстро заполнилась горожанами. Гостей ждали тематические площадки, включая популярные фотозоны в стиле военных лет.
Особый интерес вызвала локация с фронтовым угощением — черным хлебом с солью и подсолнечным маслом.
Также работала уличная экспозиция с военными артефактами, а для детей провели тематические викторины и игры.