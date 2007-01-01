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Калуга отметила День Победы праздничными гуляниями

В Калуге, 9 мая на Театральной площади прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
Ольга Володина
10.05, 08:11
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Несмотря на усиленный контроль, площадь быстро заполнилась горожанами. Гостей ждали тематические площадки, включая популярные фотозоны в стиле военных лет.

Особый интерес вызвала локация с фронтовым угощением — черным хлебом с солью и подсолнечным маслом.

Также работала уличная экспозиция с военными артефактами, а для детей провели тематические викторины и игры.

Лента настроения
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