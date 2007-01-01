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Общество

Калужанин-доброволец прислал поздравление с фронта

Дарья Джуманова
09.05, 16:20
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Валерий - успешный бизнесмен, который недавно ушел на СВО в штурмовое подразделение.

До этого был волонтером, доставлял на фронт изделия своей фермы - мясо, ветчину, колбасу.

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