В Козельске прошел парад Победы

В этом году честь провести парад одновременно с главным парадом страны на Красной площади выпала городу воинской славы. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Этот город вошёл в историю Отечества как символ мужества и стойкости. Сегодня здесь базируется Гвардейская Краснознамённая ракетная дивизия — важнейшая часть ядерного щита России. Под звуки военного оркестра по центральным улицам города прошли военнослужащие дивизии, а также механизированная колонна военной техники во главе с ЗИС-5.

-Самые тёплые слова от всех нас - нашим дорогим ветеранам. Вновь и вновь мы говорим спасибо фронтовикам, труженикам тыла за то, что подарили нам возможность жить, растить детей в великой свободной стране, - подчеркнул глава региона.