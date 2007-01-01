Калужане возложили цветы к Вечному Огню
9 мая в Калуге царит праздничная атмосфера.
Жители города собрались на Площади Победы, чтобы возложить цветы к Вечному Огню и почтить память героев Великой Отечественной войны.
Улицы города наполнились звуками военных песен. Многие калужане пришли с портретами своих родных, сражавшихся за Родину.
Автомобили с российскими флагами и символикой Победы проехали по центральным улицам, создавая особое настроение.
А чтобы попасть на Театральную площадь, нужно отстоять очередь. На входе установили два металлоискателя.
Там работает полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу от МЧС.