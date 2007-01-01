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Калужане возложили цветы к Вечному Огню

Дарья Джуманова
09.05, 12:50
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9 мая в Калуге царит праздничная атмосфера.

Жители города собрались на Площади Победы, чтобы возложить цветы к Вечному Огню и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Улицы города наполнились звуками военных песен. Многие калужане пришли с портретами своих родных, сражавшихся за Родину.

Автомобили с российскими флагами и символикой Победы проехали по центральным улицам, создавая особое настроение.

А чтобы попасть на Театральную площадь, нужно отстоять очередь. На входе установили два металлоискателя.

Там работает полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу от МЧС.

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