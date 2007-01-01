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Общество

В Калужской области сотрудники СК поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем Победы

Дарья Джуманова
09.05, 09:00
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Они навестили Петра Ивановича Батуринцева.

После школы Пётр Иванович сразу попал в Красную Армию. 1 декабря 1940 года его отправили в военное училище.

Закончив обучение, он отправился на фронт, где прошёл всю Великую Отечественную войну и участвовал в ключевых сражениях, освобождая Родину и Европу от фашистов.

После войны ветеран окончил политехнический институт и работал геологом на урановых шахтах в Средней Азии.

За свои заслуги он награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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