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Общество

Губернатор поздравил калужан с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Джуманова
09.05, 08:45
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Праздничное обращение Владислав Шапша написал на своей странице в соцсети 9 мая.

-Священная дата в истории Отечества. Символ величия страны, силы духа нашего народа.

Мы вспоминаем о подвигах и массовом героизме наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом. В кровопролитных боях, ценой многомиллионных жертв, решалась судьба человечества.

Память о защитниках Родины храним в наших сердцах, передаем следующим поколениям.

Дорогие ветераны! Спасибо за Ваш ратный и трудовой подвиг. Низкий поклон за Великую Победу, за восстановление страны из руин в послевоенные годы.

Мы никогда не забудем, какой ценой был завоеван мир.

С Днем Победы, друзья! Слава народу-победителю!

На видео поют участники СВО, военнослужащие, юнармейцы и артисты из Калужской области. В кадре — памятные мемориалы, близкие сердцу каждого жителя нашего края.

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