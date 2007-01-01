Два калужанина погибли на СВО

8 мая в Людиново пройдут похороны двух солдат, сообщил глава администрации города Игорь Синицын.

28 апреля погиб Виктор Артамонов. Мужчине было 38 лет, он работал каменщиком. 20 января решил подписать контракт с Минобороны. Посмертно представлен к ордену Мужества. Прощание начнется в 14:00 в храме Казанской иконы Божией матери.

Дмитрий Семенов.

Также в этот день похоронят Дмитрия Семенова, погибшего 14 марта. Ему был 41 год, работал на чугунолитейном и агрегатном заводах. В армию Семенов пошел в декабре 2023 года. Представлен к ордену Мужества (посмертно). Прощание в храме Казанской иконы Божией матери также начнется в 14:00.