Владислав Шапша поздравил Владимира Путина с юбилеем первой инаугурации

Тот впервые стал президентом России 7 мая 2000 года.

Как отметил калужский губернатор, четверть века назад страна смотрела с края в бездну небытия.

Шапша уверен, что каждый день на протяжении 25 лет был подтверждением верности и судьбоносности выбора народа РФ.

- Преданность интересам Отечества, стратегическое видение и неиссякаемая энергия, мудрость и человечность нашего президента служит примером для нас всех и является предметом зависти врагов России, - говорится в сообщении губернатора.