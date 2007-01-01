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Общество

Владислав Шапша поздравил Владимира Путина с юбилеем первой инаугурации

Дмитрий Ивьев
07.05, 17:00
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Тот впервые стал президентом России 7 мая 2000 года.

Как отметил калужский губернатор, четверть века назад страна смотрела с края в бездну небытия.

Шапша уверен, что каждый день на протяжении 25 лет был подтверждением верности и судьбоносности выбора народа РФ.

- Преданность интересам Отечества, стратегическое видение и неиссякаемая энергия, мудрость и человечность нашего президента служит примером для нас всех и является предметом зависти врагов России, - говорится в сообщении губернатора.

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