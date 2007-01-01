Участники заехали 7 мая на мемориал в Барятинский район, сообщил глава местной администрации Андрей Хохлов.

Автопробег проходит по городам-героям России и Беларуси.

В нем участвуют, в частности, Герои России летчик-космонавт Олег Артемьев и Рафик Исханов, а также Герой Советского Союза Наби Акрамов.

Автопробег проходит по трем маршрутам: южный - через Керчь, Севастополь, Волгоград и Тулу, северный - через Мурманск и Санкт-Петербург, западный - через Брест, Минск и Смоленск. Три автоколонны сойдутся в одной точке в Москве 8 мая.