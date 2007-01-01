Владислав Шапша почтил память защитников Износковского района
На днях на мемориале «Ивановское поле» перезахоронили останки 570 бойцов Красной армии, а 7 мая в деревне Ивановское открыли памятную стелу «Рубеж воинской доблести».
- Фронт в этих местах стоял более года, - отметил губернатор Калужской области. - Ожесточённые бои шли за каждую пядь земли. Советские воины стояли насмерть. Более 15 тысяч бойцов лежат в этой земле.
Глава региона поблагодарил поисковиков за работу по увековечению памяти павших.