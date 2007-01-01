Загородный отель «Яхонты Таруса» объявляет Wedding Day
Загородный отель «Яхонты Таруса», недавно получивший престижную всероссийскую награду TOP100AWARDS лучших площадок для свадебного торжества, объявляет Wedding Day с бесплатным посещением праздничной программы!
Молодожены и профессионалы свадебной индустрии приглашаются 17 мая в 12:00 ч на незабываемый праздник, где предоставится уникальная возможность:
- Посетить территорию отеля без карты гостя,
- Оценить свадебные площадки – живописные зоны для выездной регистрации и элегантные банкетные залы,
- Продегустировать изысканное фуршетное от шеф-повара в ресторане «Русский клен» и подобрать гастрономические сочетания для торжества,
- Познакомиться с возможностями отеля для проведения свадебного мероприятия,
- Насладиться живой музыкой, шоу и атмосферой праздника,
- Провести вечер за праздничным фуршетом в уютной компании.
Wedding Day в «ЯХОНТЫ ТАРУСА» – это не просто презентация, а источник вдохновения для вашего идеального торжества!
Количество мест ограничено!
Подать заявку на посещение мероприятия можно позвонив по тел. +7 (919) 031-72-72 или написав на почту corp@yahonty.ru
Подробнее о событии здесь.
Реклама. ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру» (ОП Таруса). Erid: 2VfnxwyNgWk
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