Загородный отель «Яхонты Таруса» объявляет Wedding Day 

Загородный отель «Яхонты Таруса», недавно получивший престижную всероссийскую награду TOP100AWARDS лучших площадок для свадебного торжества, объявляет Wedding Day с бесплатным посещением праздничной программы!

Молодожены и профессионалы свадебной индустрии приглашаются 17 мая в 12:00 ч на незабываемый праздник, где предоставится уникальная возможность:

Посетить территорию отеля без карты гостя,

Оценить свадебные площадки – живописные зоны для выездной регистрации и элегантные банкетные залы,

‍Продегустировать изысканное фуршетное от шеф-повара в ресторане «Русский клен» и подобрать гастрономические сочетания для торжества,

Познакомиться с возможностями отеля для проведения свадебного мероприятия,

Насладиться живой музыкой, шоу и атмосферой праздника,

Провести вечер за праздничным фуршетом в уютной компании.

Wedding Day в «ЯХОНТЫ ТАРУСА» – это не просто презентация, а источник вдохновения для вашего идеального торжества!

Количество мест ограничено!

Подать заявку на посещение мероприятия можно позвонив по тел. +7 (919) 031-72-72 или написав на почту corp@yahonty.ru

Подробнее о событии здесь.

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