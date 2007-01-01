Победа глазами КАДВИ: память, благодарность и живая история

В этом году «Калужский двигатель» с особым трепетом готовится встретить 80-летие Великой Победы.

9 Мая — ​это не просто дата в календаре — ​это священная память, которая живет в сердцах работников завода, в семейных альбомах, в рассказах ветеранов, переданных детям и внукам.

Для моторостроителей День Победы — ​больше чем праздник. Это повод еще раз поклониться тем, кто ценой невероятных усилий, а порой и собственной жизни отстоял свободу страны. КАДВИ не просто чтит эту память — ​он вкладывает в нее душу.

И сегодня завод делится с нами трогательными, искренними историями, которые делают далекие события вой­ны ближе и понятнее.

Не символы, ​ а живая память

Подготовка к юбилею Победы на «Калужском двигателе» идет полным ходом.

Лацканные значки, развевающиеся флаги и тематические плакаты — ​лишь внешние атрибуты. Главное — ​то, что стоит за ними: глубокое уважение подвига предков и желание передать эту память новым поколениям.

Особенно трогательно, что завод не ограничился стандартными мероприятиями. Здесь создали два замечательных проекта, которые не оставят равнодушным никого, кто проходит через заводские проходные.

Детские сердца рисуют Победу

Один из них — ​конкурс детских рисунков «Под знаменем Победы». В этих работах — ​искренность, чистота и глубина детского восприятия вой­ны и мира. Одни рисунки наполнены яркими красками — ​это радость Победы, салюты, улыбки ветеранов.

Другие — ​более сдержанные, даже грустные: здесь и солдаты в бою, и матери, ждущие сыновей с фронта, и разрушенные города.

Каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, чтобы рассмотреть эти работы. И в этот момент становится ясно: память жива. Дети, которые знают о вой­не только из книг и рассказов, пропустили ее через свое сердце. И теперь их эмоции, их понимание подвига становятся частью общей истории завода.

«Бессмертный полк КАДВИ»: лица нашей памяти

Вторая выставка — ​«Бессмертный полк КАДВИ» — ​это личные истории, которые сотрудники завода бережно хранят в своих семьях. На снимках — ​их деды и прадеды, те, кто ушел на фронт, кто трудился в тылу, кто не дожил до Победы или вернулся, но навсегда сохранил в душе следы вой­ны.

Один снимок — ​молодой лейтенант с орденом на груди. Другой — ​женщина в военной форме, медсестра, вынесшая с поля боя десятки раненых. Третий — ​рабочий у станка, сутками ковавший победу в тылу.

— Это мой дед, — ​показывает на фото слесарь цеха № 5. — ​Прошел от Москвы до Берлина, а после вой­ны еще 30 лет на заводе проработал. Теперь я на его месте стою…

За каждой фотографией — ​судьба. И теперь эти истории видят все, кто приходит на завод.

Эта выставка объединяет поколения. Ветераны, которых, увы, остается все меньше, их дети, внуки и правнуки — ​все они часть одной большой истории. И пока мы помним — ​они живы.

Живые свидетельства эпохи

В заводском музее развернулась экспозиция «Вспоминают ветераны». Это собрание личных воспоминаний работников завода, прошедших вой­ну: ​их фронтовые письма, дневниковые записи, устные рассказы, бережно сохраненных в архивах. Читая эти строки, будто слышишь голоса из прошлого.

«В 1943 году наш цех за 72 часа перестроили на выпуск деталей для «катюш»…», «Когда объявили Победу, мы плакали у станков…».

Апрельский интеллектуальный турнир собрал в заводском клубе и ветеранов, и молодых специалистов. Вопросы организаторов выходили за рамки школьной программы:

«Почему именно эта песня стала символом Победы?», «Какой ценой дался первый месяц вой­ны на нашем направлении?»

Споры продолжались даже после окончания игры — ​так живо участники обсуждали детали военной истории.

Когда память становится делом

Традиционный конкурс «Территория чистоты» в этом году превратился в патриотическую акцию. Цеха не просто убирали — здесь создавали мемориальные уголки. У станков появились стенды с фотографиями фронтовиков, в инструментальных — ​экспозиции фронтовых писем.

Особое внимание привлекла инициатива Совета молодежи — ​велопробег по памятным местам города и сплав на байдарках по рекам, которые в 1941-м были рубежами обороны.

Часовня как символ вечной памяти

В канун праздника на территории завода освятят новую часовню в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее строительство — ​инициатива самих работников, собиравших средства всем коллективом.

— Здесь будут молиться о тех, кто не вернулся с вой­ны, — ​говорит ветеран завода. — ​И о тех, кто ушел уже в мирное время… Они ведь тоже часть этой Победы.

Главный праздник

16 мая в ДК завода пройдет торжественный концерт, где прозвучат и «Священная вой­на» в заводском хоровом исполнении, и современные патриотические композиции. Важный момент — ​награждение работников, чьи семьи хранят особые истории военных лет.

Но, пожалуй, главное — ​что все эти мероприятия создали на заводе особую атмосферу. Когда, проходя по цехам, видишь фотографии фронтовиков на рабочих местах. Когда в столовой кто-­то тихо напевает «Эх, дороги…». Когда молодые работники спрашивают ветеранов: «А как это было?»

Это и есть живая память. Не показная, не парадная — ​искренняя. Та, что передается не через лозунги, а через семейные истории, через песни, через слезы на глазах у седых мужчин 9 Мая.

И пока эта память живет в сердцах — ​жива и наша благодарность тем, кто подарил нам этот май, это небо, эту жизнь.