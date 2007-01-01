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Общество

ВТБ: в Доме Радио нашли письма блокадного времени

Дмитрий Ивьев
07.05, 16:00
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Фото предоставлены пресс-службой ВТБ.
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В ходе реставрации петербургского Дома Радио рабочие обнаружили два личных письма, написанных летом 1942 года. Находка стала еще одним подтверждением особой роли здания для жителей блокадного Ленинграда и будет сохранена в рамках проекта ВТБ по реставрации памятника архитектуры.

Документы серьёзно повреждены, однако текст одного послания сохранился: 8 августа 1942 года родственники из Чувашии пишут Ольге Васильевне, проживающей на улице Марата, рассказывают о жизни в тылу и помощи эвакуированным ленинградцам. Вторая открытка датирована 14 июля 1942 года, но адресат пока не установлен — прочтение станет возможным после реставрации.

«Сейчас у нас не так много зацепок, чтобы понять, кому и от кого пришла открытка, где адресаты письма. Вероятно, это личные письма сотрудников Дома Радио, которые они принесли на работу – ведь мы знаем, что во время блокады многие работники жили прямо здесь. После того, как с находками поработают реставраторы, сведений будет больше. Но мы уже ищем родственников тех людей, которым принадлежали письма», – прокомментировала Дарья Филиппова, старший вице‑президент ВТБ.

«Бумага сильно попорчена мышами и временем. Письмо лежало в конверте, и его можно с трудом, но прочитать. Оно написано Ольге Васильевне Сушковой, либо Сушкевич, адрес – улица Марата 36/38, квартира или 111, или 117. От кого письмо, мы не знаем, но рассказывается там о жизни людей, эвакуированных из Ленинграда в Чувашию. У них все складывается неплохо, большая квартира, огород, в городе очень много таких же эвакуированных», – рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИСпецреставрация».

Реставрация Дома Радио началась в 2024 году. Сейчас продолжается восстановление исторических интерьеров начала XX века, ремонт кровли, укрепление несущих конструкций и другие работы. Реставрацию планируется завершить в конце 2026 года.

Справка

Дом Радио — здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, построено в 1912–1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. С 1933 года здесь находилось Ленинградское радио. В годы Великой Отечественной войны из студий звучали сводки Совинформбюро и метроном, ставший символом несгибаемого города. С 2019 года Дом Радио — центр культуры и искусств и резиденция musicAeterna. Реставрацию памятника реализует банк ВТБ в рамках программы «Культурная страна»».

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