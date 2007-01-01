Кировский район присоединился к велопробегу «Знамя Победы»

7 мая он стартовал на Заводской площади, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Участники акции на велосипедах проедут по району и финишируют в деревне Верхняя Песочня. Там состоится церемония перезахоронения останков воинов, павших в боях за калужскую землю во времена Великой Отечественной войны.

- Велопробег - это возможность не только поддержать здоровый образ жизни, но и объединиться с единомышленниками, разделяющими ценности патриотизма и благодарности к ветеранам. Каждый километр - это шаг к укреплению нашей истории и культуры, - отметил Игорь Феденков.