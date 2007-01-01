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Общество

В Калужской области разрушена дорога, ведущая к памятнику воинам Великой Отечественной войны

Дарья Джуманова
07.05, 15:44
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Жители Бабынинского района жалуются на состояние дороги в деревню Никольское.

- Но как же жаль, что сейчас, спустя 80 лет со дня Победы, наши ветераны ВОВ, труженики тыла и их родственники, и жители района не имею возможности отдать дань уважения и почтить память погибших из-за того, что дорогая, ведущая к памятнику воинам Великой отечественной войны, полностью разрушена. Обращение на сайте губернатора осталось без должного внимания. Вопрос передали в местное самоуправление, ответ до сих пор не получен, - пишет местная жительница.

- Мы понимаем важность вопроса, сейчас состояние дороги мониторим. К сожалению, сейчас провести работы невозможно, пока полотно не просохнет, грейдер может ухудшить состояние дороги, а материалы при подсыпке уйдут в грунт. Как только это будет возможно грейдируем и проведем отсыпку дороги, - сообщили в администрации района.

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