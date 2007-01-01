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Общество

Новую стелу «Рубеж воинской доблести» открыли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 15:06
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Церемония прошла в деревне Ивановское Износковского района 7 мая, сообщил глава местной администрации Владимир Леонов.

- Эти места стали ареной ожесточённых боёв. С 1941 по 1943 год фронт стоял по берегам реки Вори, на границе со Смоленской областью, - отметил он. - В непрерывных сражениях погибли десятки тысяч красноармейцев. В этих краях 33-я армия под командованием Михаила Ефремова, выполняя приказ Георгия Жукова, двинулась на Вязьму. Здесь же прорывала оборону 43-я армия генерал-майора Константина Голубева.

Звание «Рубеж воинской доблести» село получило в 2022 году.

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