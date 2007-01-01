Калужане попробовали «хлеб Победы»

Совместная акция медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» и Калужского хлебокомбината состоялась в понедельник, 5 мая.

В годы войны Калужский хлебокомбинат выпускал хлеб как для калужан, так и для воинов 50-й армии, которая принимала участие в освобождении нашей области. Во время оккупации коллектив был распущен, хлеб пекли тайно, в полевых условиях, чтобы он не достался врагу. После освобождения завод вновь заработал на полную мощность.

История предприятия, таким образом, буквально вплетена в историю Великой Победы, а работники гордятся своими предшественниками.

— Мы свято чтим подвиг наших воинов и тружеников тыла, — ​говорит первый заместитель генерального директора ЗАО «Хлебокомбинат» Николай Гончаров. — ​И поддерживаем любые начинания, призванные увековечить силу и мужество советского народа. Несколько лет назад «Комсомолка» предложила нам создать совместный проект «Хлеб Победы», и мы с радостью включились в него. Прекрасно, что он стал традиционным. Сегодня, в канун 80-летия Победы, мы снова объединились, чтобы кусочек того самого фронтового хлеба напомнил землякам о подвиге их предков.

Единого рецепта фронтового хлеба не существует — ​состав определялся условиями и наличием ингредиентов для выпечки. Тем не менее рецептурная основа восстановлена — ​это закваска, то есть выпечка из ржаной муки на кислой основе по исконно русским рецептам.

Утром 5 мая на улице Театральной открылся импровизированный стенд, возле которого журналисты «Комсомолки» и работники хлебокомбината угощали прохожих «хлебом Победы». Люди принимали его бережно, с огромным уважением и благодарностью. А взамен делились историями своих предков, на чью долю выпало испытание войной.

Владимир:

— Папа и мама — ​участники вой­ны, ветераны. У мамы медаль «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Японией». У папы — ​«За взятие Берлина». На праздник планируем встретиться с детьми и внуками и по традиции навестить могилы отца и мамы. А затем, возможно, соберемся всей семьей, чтобы отметить День Победы.

Лидия:

— Мой папа воевал на Западном фронте, а отчим участвовал в событиях на Халхин-­Голе. Рассказывали об этом, к сожалению, мало. Сегодня мне хотелось бы знать больше об их военных биографиях. Праздник отмечаем с семьей. Моя мама всегда плакала 9 Мая, ведь ее первый муж погиб на войне.

Людмила и Сергей:

— Всегда отмечаем 9 Мая. В этом году обязательно пойдем на площадь Победы, тем более в этом году юбилейная дата. А Калужскому хлебокомбинату хотим выразить благодарность и за «Хлеб Победы», а за обычной хлеб, за которым мы с удовольствием ходим в магазин.

Николай:

— Дед участвовал в войне на Белорусском направлении. В 1944-м получил ранение и вернулся домой по демобилизации. Прожил до 1996 года, похоронен в Грузии. Поздравляю калужан с приближающимся праздником. Не забывайте подвиг ваших отцов и дедов!

Зинаида:

— Я родилась в 1946 году и о войне знаю по рассказам мамы. Ей пришлось очень тяжело. Думаю, нам нужно бережнее относиться к памяти о том, что испытали наши родители ради нас, нашего будущего. Это нас всех сделает лучше.

Елена:

— Дедушка воевал, вернулся с ранением. Бабушка тоже участница вой­ны, дожила до ста лет! А у мамы погибли оба дяди. 80-летие Победы хотим отметить всей семьей, погулять по городу. Всех калужан поздравляю с наступающим праздником, желаю благополучия и мирного неба!

Алена:

— Мой дедушка участвовал в Курской битве. Вернулся весь израненный, но дожил до 86 лет. Его имя есть на мемориале в Москве. Родственники по линии отца погибли в германском плену. Их судьбу удалось прояснить только в 2000 годах. Мы их помним и чтим, раньше каждый год участвовали в шествии Бессмертного полка.

Тамара Ивановна:

— Я сама дитя войны, родилась в 1942 году в Брянске. Папа ушел на фронт, а мама осталась одна с нами — ​нас в семье было шестеро. Помню, когда была студенткой, находила любые способы 9 Мая попасть на Красную площадь и пройти вместе с парадом.

В Калуге я работала учителем, вместе с детьми помогали ветеранам. Всегда была всем сердцем за нашу страну, считаю, что нет ничего лучше, чем Родина. Жалко ребят, которые на СВО борются с наследниками фашистов, но очень надеюсь, что эта вой­на скоро закончится и мы вновь отпразднуем победу.

Марина Костина:

— Сегодня возлагали цветы к памятнику Карлу Марксу, и там я услышала о вашей акции. Я не могла не прийти, ведь у меня оба деда — участники Великой Отечественной. Один погиб в июне 1941 года, мама его почти не помнит. Второй награжден орденом Красного знамени за взятие Кёнигсберга, ему удалось вернуться домой. Спасибо вам за эту прекрасную акцию, и поздравьте от меня ветеранов, тружеников тыла и всех калужан.

Несколько сотен буханочек «хлеба Победы» калужане разобрали меньше чем за час.

Каждый, кто проходил в этот день по Театральной, мог унести с собой памятный «кирпичик» — ​250 граммов фронтового хлеба, который в годы войны давал силу и жизнь нашим воинам и труженикам. Почувствовать его величайшую ценность — ​значит отдать дань уважения народу-победителю.