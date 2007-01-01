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Общество

Владислав Шапша присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

Дмитрий Ивьев
07.05, 13:34
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В среду, 7 мая, губернатор Калужской области поменял аватарки в своих аккаунтах в соцсетях на фото деда - Алексея Ивановича Жукова.

Дедушка губернатора уроженец тогда Угодско-Заводского, а ныне Жуковского, района. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в обороне Кавказа и в боях под Новороссийском. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Двоюродный дед Шапши - Николай Антонович Богданов. Он родом из Тюменской области. Перед войной окончил Педагогический институт. Погиб в августе 1941 года на Лужском оборонительном рубеже.

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