Владислав Шапша присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

В среду, 7 мая, губернатор Калужской области поменял аватарки в своих аккаунтах в соцсетях на фото деда - Алексея Ивановича Жукова.

Дедушка губернатора уроженец тогда Угодско-Заводского, а ныне Жуковского, района. Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в обороне Кавказа и в боях под Новороссийском. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Двоюродный дед Шапши - Николай Антонович Богданов. Он родом из Тюменской области. Перед войной окончил Педагогический институт. Погиб в августе 1941 года на Лужском оборонительном рубеже.