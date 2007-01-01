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Калужане почтили память фронтовиков

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:22
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Руководители города, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся калужских школ и жители города возложили венки и цветы на мемориальном воинском кладбище. В церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов, митрополит Калужский и Боровский Климент, депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

«В эти дни мы вспоминаем тех, кто погиб на фронте, тех, кто выстоял и победил, тех, кто, возвратившись с войны, поднял нашу страну из руин. Вспоминаем поколение победителей, людей, вынесших все тяготы и лишения, достойно воспитавших своих детей и внуков. Нашему народу есть кем гордиться, мы наследники победителей, наше дело правое и победа будет за нами!», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.

В годы Великой Отечественной войны из Калужской области на фронт ушли более 136 тысяч человек, а последнее пристанище на Калужской земле нашли более 250 тысяч советских воинов.

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