ОБФ: подвиг бумажников в годы войны

Великая Отечественная война стала суровой проверкой для всей экономики СССР и потребовала от предприятий и их сотрудников не только напряжённой работы, но и мужества. Вражеское наступление, нехватка ресурсов, оккупация — все эти испытания не обошли стороной и целлюлозно-бумажную отрасль, которая до войны росла и развивалась.

В хозяйственно-экономической жизни Калужской области предприятия ЦБП занимают особое место. Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура (ПЗБМ) и Троицкая бумажная фабрика (ТБФ), ныне входящие в состав Компании «Объединённые бумажные фабрики», являющейся одним из флагманов отрасли, пронесли сквозь десятилетия верность профессии и стране.

О том, с какими испытаниями столкнулись ПЗБМ и ТБФ в суровые военные годы, а также о послевоенном возрождении мы поговорили с руководителем Компании ОБФ Дмитрием Дулькиным.

Прервали на взлёте

— Дмитрий Александрович, до вой­ны развитие бумажных фабрик в Калужской области шло по нарастающей?

— Это мягко сказано. Темпы роста были очень высокими. Стране требовалась бумажная продукция в огромных количествах и главное — ​качественная. К середине 1920-х годов Троицкая и Полотняно-­Заводская бумажные фабрики вышли на полную мощность. Было введено в работу новое оборудование, в цеха пришли профессионалы-бумажники. За несколько лет они внесли десятки рационализаторских предложений, позволивших увеличить производительность машин. Фабрики уверенно развивались, осваивали новые виды продукции и технологии. Сотрудники ездили в Европу, чтобы знакомиться с техническими достижениями западных стран…

— И тут война…

— Да, тогда фашисты прервали развитие на взлёте практически. Фронт приближался с каждым днём. Мужчины-бумажники ушли воевать. В цехах осталось минимальное количество рабочих рук. И тем не менее предприятия справлялись. Организовали отряды противовоздушной обороны.

В августе стали испытывать нехватку сырья, топлива. Поставки практически прекратились. Враг продвигался всё ближе. В этих тревожных обстоятельствах разворачивались судьбы Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры и Троицкой бумажной фабрики — ​у каждого была своя, особая история, связанная с вой­ной.

Троицкая бумажная фабрика

Осенью 1941 года стало понятно, что Калуга, скорее всего, окажется в оккупированной зоне. Руководство Троицкой бумажной фабрики решает эвакуировать оборудование. На Урал и в Горьковскую область перевезли восемь бумагоделательных машин, два паровых котла, три дизеля, турбогенератор, другое ценное оборудование. Часть станков взорвали, ещё часть затопили в Шане.

— Во время оккупации фашисты надеялись наладить производство в Кондрово?

— Конечно! Гитлеровскому командованию было известно, что это поселение бумажников. Поэтому немцы рассчитывали захватить здесь ликвидные бумажные фабрики. Наготове у них был управляющий по фамилии Фабиян. Захватчики заняли Кондрово 9 октября 1941 года. В первые дни оккупации был издан приказ в отношении кондровчан: под угрозой расстрела сдать вещи, инструменты, оборудование, имеющие отношение к производству бумаги. Кроме этого, всем бумажникам предписывалось явиться на работу.

Калужские бумажники не стали работать на гитлеровцев, тогда немцы пригнали пленных красноармейцев.

Ослабленные, голодные люди работали на кондровской фабрике, мирное население подвергалось опасности. Евреев, коммунистов и подозреваемых в связи с партизанами расстреливали. В общей сложности за три месяца оккупации были убиты более 500 кондровчан, около 600 жителей города и окрестностей угнали в Германию.

Запустились в короткие сроки

— В январе 1942-го фашистов прогнали с кондровской земли. Предстояла долгая работа по восстановлению фабрик...

— За 100 дней оккупации сгорело множество деревянных домов, был взорван мост через Шаню у Троицкой фабрики. Отступая, гитлеровцы разрушали всё, что могли. Троицкой бумажной фабрике повезло, что бумагоделательную машину, которая оставалась на производстве, немцы взорвать не успели, но её требовалось привести в порядок, отремонтировать и настроить. Работы было очень много: запуск котельной, восстановление паровой машины и энергостанции.

— Справились?

— А как иначе? Тогда была одна цель — ​победить фашистов как можно скорее. И запуск предприятий на освобождённых территориях был главной задачей. Сказалась закалка бумажников, их опыт и самоотверженный труд.

И первый после оккупации гудок Троицкой фабрики прозвучал 24 января 1942 года, через пять дней после того, как фашистов оттеснили из Кондрова.

— Наверняка непросто было вернуть эвакуированную технику…

— Да, было очень тяжело. Ввести в строй паровые котлы и две пергаментные машины удалось только в 1945 году, а чтобы достичь довоенных мощностей на пергаментном участке, потребовалось ещё два года.

— А как сложилась судьба Полотняно-Заводской мануфактуры во время немецкой оккупации?

— Этой фабрике повезло меньше. Три месяца фашистской власти нанесли ей огромный ущерб. Немцы разворовали фабричное оборудование, а в январе 1942 года, отступая, сожгли посёлок и фабрику, заминировали каменные здания, взорвали плотину, чтобы замедлить наступление Красной Армии. Из 850 жилых домов уцелело около 40. После боёв на улицах царил хаос.

Уже на следующий день после освобождения фабрику обследовала комиссия Наркомбумпрома СССР. Перед ней стояла задача оценить состояние имущества, сделать выводы о работоспособности бумагоделательных машин, определить сроки и стоимость восстановления производства. Комиссия методично описывала всё, что увидела на территории: «Во всех местах двора и уцелевших помещениях фабрики обнаружено бескультурное хозяйничание фашистов». Итогом их работы стал подробный план практических мероприятий по ликвидации последствий немецкой оккупации, который насчитывал более 20 пунктов.

Однако, прежде чем начать восстановление, необходимо было разминировать всю территорию фабрики.

— А сроки поджимали…

— Сроки для возрождения фабрики ставились жёсткие. Быстро, как только это было возможно, голодные, оставшиеся без домов, без одежды, без привычных вещей люди восстановили цеха.

В 1944 году была запущена первая бумагоделательная машина. Через год заработала и вторая. А ещё через два года возобновился выпуск бумажно-­беловой продукции. В 1947 году был введён в эксплуатацию цех ширпотреба, который выпускал в основном тетради — ​из отходов производства.

Довоенный рубеж перешагнули быстро

— В послевоенные годы два калужских флагмана бумажной промышленности стали развиваться достаточно быстро?

— Не буду сейчас разбрасываться победными реляциями. Всякое было. Трудности и проблемы приходилось решать каждый день. Любое производство требует прежде всего профессионалов. Предприятиям удалось сохранить главное — ​людей, знающих своё дело. Именно благодаря им, бумажникам, в послевоенные годы фабрики достаточно быстро перешагнули объёмы довоенного выпуска продукции.

В 1961 и 1967 годах на Полотняно-­Заводской бумажной фабрике появились новые бумагоделательные машины по производству писчей бумаги.

С 1992 года началась современная история предприятия — ​было организовано открытое акционерное общество «Полотняно-­Заводская бумажная фабрика». В 2006 году фабрика стала частью Компании «Объединённые бумажные фабрики». А три года назад в ОБФ влилась Троицкая бумажная фабрика.

— Дмитрий Александрович, и всё-таки Великая Отечественная война… Почему важно помнить о событиях тех дней и передавать знания о них будущим поколениям?

— Знаете, я скажу так. Великая Отечественная война показала не только беспримерный героизм наших людей на фронте и в тылу, но и стала прочной опорой для всех следующих поколений.

Если наши деды и прадеды смогли победить фашизм, а потом буквально за пять-десять лет восстановить и вывести нашу промышленность на достойный уровень, то какие трудности сегодня могут показаться нам непреодолимыми?

Мы сильны своей историей, памятью о прошлом и той стойкостью, которая всегда живёт в наших сердцах.

Дорогие сотрудники Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, Троицкой бумажной фабрики, уважаемые жители Калужской области!

Сегодня, в этот великий и торжественный день, от всего сердца поздравляю вас с Днём Победы — ​праздником, который навсегда останется символом мужества, стойкости и безграничной любви к нашей Родине!

9 мая 1945 года — ​дата, высеченная в истории золотыми буквами. Это день, когда наш народ ценой невероятных усилий и жертв одержал победу над фашизмом, подарив миру свободу. В каждой семье хранится память о героях, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Их подвиг — ​наше бессмертное наследие, источник силы и гордости для всех поколений.

Калужская земля, как и вся Россия, внесла свой вклад в эту Великую Победу. Наши заводы и фабрики в годы вой­ны работали без устали, обеспечивая фронт всем необходимым. Сегодня, продолжая славные традиции, мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и с глубокой благодарностью вспоминаем ветеранов, которых, к сожалению, остаётся с нами всё меньше.

Дорогие друзья! Пусть в этот праздничный день над нами сияет чистое, мирное небо, а в сердцах живёт светлая память о подвиге наших предков. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и радости в каждом доме. Пусть ваш труд, как и в годы испытаний, будет наполнен смыслом и гордостью за свою страну! С праздником! С Днём Великой Победы!

С уважением, руководитель Компании «Объединённые бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин.