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С «Фермой» праздники вкуснее

Майские праздники — самое «шашлычное» время года! Традиционно в эти дни в воздухе витает весенний аромат, смешанный с запахом вкуснейшего шашлыка. Каждый знает, что жареное мясо на свежем воздухе — это особое удовольствие.
07.05, 14:24
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БЫСТРО И ВКУСНО

Если нет времени замариновать мясо, в «Ферме» всегда можно найти готовый шашлык: «Классический», «С майонезом» и «Куриный». «Классический» маринуется в собственном соку буквально 1–2 часа — этого достаточно, чтобы мясо хорошо пропиталось. В составе — кусочки свинины, лук, перец и соль. Соотношение специй здесь идеальное. Шашлык «С майонезом» тоже стоит попробовать, такой маринад отлично смягчает мясо и прекрасно сочетается со свининой. А «Куриный» универсален, нравится и детям, и взрослым. Сроки годности у шашлыка небольшие, потому что в составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов — только натуральное мясо и специи.

АППЕТИТНЫЕ КОЛБАСКИ

Но «Ферма» может похвастаться не только вкуснейшим шашлыком, но и замечательными колбасками. «Баварские», «Мюнхенские», «Домашние» кол­баски-­гриль удивляют своим нежным вкусом и бесподобным ароматом, а колбаски «Классические» из свиного окорока, «Индейка с паприкой» из филе индейки с натуральной паприкой и купаты «Лакомый кусочек» из свиного окорока и куриного филе уже заслужили доверие калужан. Это и неудивительно, ведь в их составе только мясо и натуральные специи.

НОВИНКИ

Несмотря на то что в «Ферме» всегда большой мясной ассортимент и широкий выбор полуфабрикатов, компания не стоит на месте. Она продолжает баловать калужан новинками: колбаски «Нежные» из филе индейки, свинины и куриного филе, колбаски «Барбекю» из мяса говядины и свинины и колбаски «Куриные» из мяса цыпленка-­бройлера. Как всегда, все качественное и натуральное, без добавок: только мясо и специи — соль, перец, лук, чеснок. Об этом говорит и небольшой срок годности — всего трое суток, а значит, продукция 100%-но натуральная.

 

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