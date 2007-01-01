В Калуге подсчитают соловьев
Стартовал традиционный учет этих птиц. Акцию «Соловьиные вечера» уже не первый год проводит Союз охраны птиц России.
Как сообщил орнитолог Юрий Галченков, соловьи активно поют со 2 мая. А первый случай и вовсе зафиксирован 24 апреля в Износковском районе.
В течение мая точки наблюдения поющих соловьёв в Калуге и области можно наносить на интерактивную карту.
Для Тарусы есть отдельная страница.
В прошлом году среди всех регионов Калужская область была второй: 411 точек дала Калуга и ещё 76 Таруса.