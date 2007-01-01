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Общество

В Калуге стартовал автопробег «Великий май, победный май!»

Дмитрий Ивьев
07.05, 11:40
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В среду, 7 мая, он начался на площади Старый Торг.

Участников приветствовал министр внутренней политики региона Олег Калугин.

Автопробег приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники автопробега возложат цветы к памятнику советским лётчикам, совершившим огненный таран, в Мосальском районе и посетят мемориал Поле Памяти в Юхновском районе. Конечной точкой станет мемориальный комплекс Барсуки, где состоится торжественное мероприятие в честь юбилея.

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