В Калуге стартовал автопробег «Великий май, победный май!»
В среду, 7 мая, он начался на площади Старый Торг.
Участников приветствовал министр внутренней политики региона Олег Калугин.
Автопробег приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники автопробега возложат цветы к памятнику советским лётчикам, совершившим огненный таран, в Мосальском районе и посетят мемориал Поле Памяти в Юхновском районе. Конечной точкой станет мемориальный комплекс Барсуки, где состоится торжественное мероприятие в честь юбилея.