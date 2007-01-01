Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области выбрали лучшие дружины юных пожарных
Общество

В Калужской области выбрали лучшие дружины юных пожарных

Дмитрий Ивьев
07.05, 10:39
0 208
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Стали известный итоги регионального этапа всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», сообщили 7 мая в МЧС.

Победителями стали команда ДЮП «Стихия» МОУ «СОШ д. Митяево» (Боровский район) и команда ДЮП «Огниво» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (г. Юхнов).

Второе место у команды ДЮП «Искра» МКОУ «Акимовская основная общеобразовательная школа» (Жиздринский район), а также ДЮП «Русичи» МКОУ «Бетлицкая средняя общеобразовательная школа» (Куйбышевский район).

Третье место у ДЮП «Пожарный авангард» МБОУ «СОШ № 37 г. Калуги».

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1WWWg3bVMzSXRzbzZzd00xZ21ST1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ3AwbDdTRERzZVVITmxHQzh5UHJUa0thWTZsNWt0NmI5amE2YWtaOUhxWHVyMFZUWXBJdmdsdXJxb2MzaUNndDdSMXQraEdxS2FSN1dQYTd3dVlabmF2TVMySkxjOG5mVmVDVEs5MWpsY1NSZ1lLb2JuU0pKRnZpc3J0ZHF5UXZoclFwdVhQR2N6Wi9qQUhBYnQybWs4aE1ZVXVhZEtMaTJOODBLNVZXMDIwQXJ3RkdaZDRNSTVMTVhrQkVpUS9Ec0liL0pJNEZIazZNRUgrazRFNjY3a0k2OFZNMkcrTFptS3hxeFdGVUtpNWRXMjkyVnVqdlE5UkVLZ0RpbmU3WXhPaSt4bWIzb2F1Um1TbXQ3UmxkSFk3T3p6b1JkbWMzQ0NRcjFmdG9uY2ZLTm9yZlJOWG9VOVVMcVVGdmMyNlF0ZjZBbE55eGdPeGZidFZhNmpPenFDdzF5VHJMWFlHZjhmeTZ5RTVpSE1GcmtPUDJyRkNWTnQ1Skk4T3JpcUc0RXVPUVhCZlgrY3FUd0F5ZDNDZkJNMC9XVnZvd3JiRllCUGtXT3p2L3NJLzNadTZWZEM4Qlh3Zk1EWTBsMU5iQiIsIm1hYyI6Ijc5NjY4OTY2MTgxNzY4MzZlYzJkMWNmZTJlNzEzOGQ3NGRkOWU1ODZkMDllZDEyYmE3ZTkyZDNmZDAxNmY3ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNYV3pwS2JUMDJHeGdNTm95cEdRdmc9PSIsInZhbHVlIjoiT09aRWkzQ29SWUNCK3ZvU0tuMmpadEtESWVIK3dKN0lURENsb2dGT0NzTHdLa202WmJiMFJub2poc2ZEbnA5cHpHM1czL2pJYkhHYnJBNmJsQmd3V2ZnYTBlcjQ5cUxPK0lOVGF3UGZJQmJxa1RnVVl4akE4R3VoUlp0OURWYk9rb29vd1I1QmNTQzVYZnVNdWxoOGt0bWh1NGlDRlRaTGZ5d0NSK0hMdFp1VVVHWWhCSDI4dXdrVGM0bHM2em50dy9zNDNJdHFXOFZmdGxXYWI4NDBpOXVlNjNMZ1NKQVUrR0E5VGt1STh1eEJ1ZGoyR1ZQK29vM3ovVjRMdUdzd2ZNNXA2b3czUG4vbE4rZjQ2WVZETWpFRElkSmpDVS8rWFV6L1pEaEJyY1AzRVdFZU9LNWxENlJMaFkzcTVvdTJnZG02NkxtbW5IclBRM3ZwTHdqNUlkK0gzL24yVWRnK1pYSzJUNnM4R0hXdnZSNDl1OVVaNUxPbngySFBkZGNwcXoxanVScWx2SWdRelh1ak40WmZIMjIvVElGM3JlcmI2a1lRZ1pvaEZMS1JjVWxFOWIxZlg4Q2c2bEQxNk1YYWpjZ0hCMmwvZEZjNjRwSGRGMmRQME0vTThVWnlSMGg1bi9yY2IwdjIwQUZHTTFZMnV6M1MwazRCc3BHbWw5VTRTYmVodXlTU1ZIdS9kN3d5clBBU25WVXRqMmpzd3h5Szd3UkhsaUh5YVplbjBjM2t5YjVYbC9raEk1ckY3dm5CNDlPcHFXd3B0ekNPb0l2VGhxQnIwUkRENE5WSE9NUnRlWW5DZnhJaVZYemhuZDZ6NUQ5bTBhRVVhNnpJWkR6NCIsIm1hYyI6ImMzMGUxOTAzOGRmMDAxYjhiMmYyNjA0ZjAwNzk1NWYzMTE0NTM5NmFhOWE2NTk4ZWQxZjU2ZWNiMzM3MmE0OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+