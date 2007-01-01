В Калужской области выбрали лучшие дружины юных пожарных
Стали известный итоги регионального этапа всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», сообщили 7 мая в МЧС.
Победителями стали команда ДЮП «Стихия» МОУ «СОШ д. Митяево» (Боровский район) и команда ДЮП «Огниво» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (г. Юхнов).
Второе место у команды ДЮП «Искра» МКОУ «Акимовская основная общеобразовательная школа» (Жиздринский район), а также ДЮП «Русичи» МКОУ «Бетлицкая средняя общеобразовательная школа» (Куйбышевский район).
Третье место у ДЮП «Пожарный авангард» МБОУ «СОШ № 37 г. Калуги».