В Калужской области требуют убрать свалку в лесу

Жители деревни Аристово Боровского района уже более двух лет бьют тревогу из-за несанкционированной свалки строительного мусора.

- Мы неоднократно писали по поводу свалки строительного мусора на краю деревни, который разлетается по всему лесу, но в ответ лишь получали отписки о проводимых проверках МВД. Кто-то все-таки может заняться этой проблемой и дадим убить наш лес отходами? - пишет местная жительница.

-Просим дать сроки вывоза мусора с данной несанкционированной свалки. Люди пишут уже 2 года и результат ноль, - добавляет другая местная.

- Несанкционированная свалка внесена в список. Срок уборки свалок на землях лесного фонда до сентября 2025 года, - прокомментировали в региональном Минприроды.