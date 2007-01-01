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Общество

В Калужской области требуют убрать свалку в лесу

Дарья Джуманова
07.05, 10:55
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Жители деревни Аристово Боровского района уже более двух лет бьют тревогу из-за несанкционированной свалки строительного мусора.

- Мы неоднократно писали по поводу свалки строительного мусора на краю деревни, который разлетается по всему лесу, но в ответ лишь получали отписки о проводимых проверках МВД. Кто-то все-таки может заняться этой проблемой и дадим убить наш лес отходами? - пишет местная жительница.

-Просим дать сроки вывоза мусора с данной несанкционированной свалки. Люди пишут уже 2 года и результат ноль, - добавляет другая местная.

- Несанкционированная свалка внесена в список. Срок уборки свалок на землях лесного фонда до сентября 2025 года, - прокомментировали в региональном Минприроды.

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