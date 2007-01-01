В Калужской области ищут работника на зарплату в 400 тысяч рублей

Такую сумму в месяц готовы платить руководителю производства телекоммуникационного оборудования. Вакансия предполагает высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее 5 лет, опыт в разработке и производстве электрорадиоизделий, сообщили 7 мая в HeadHunter.

Среди самых выгодных вакансий также предложение для технического директора - зарплата от 300 тысяч рублей.

Руководителю сети медицинских центров предлагают 230 тысяч рублей в месяц.

Также в Калуге ищут стоматолога-терапевта на зарплату от 220 тысяч рублей.

А начальнику производства готовы в месяц платить от 200 тысяч рублей.