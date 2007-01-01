Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области ищут работника на зарплату в 400 тысяч рублей
Новость дня Общество

В Калужской области ищут работника на зарплату в 400 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
07.05, 10:44
0 1388
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такую сумму в месяц готовы платить руководителю производства телекоммуникационного оборудования. Вакансия предполагает высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее 5 лет, опыт в разработке и производстве электрорадиоизделий, сообщили 7 мая в HeadHunter.

Среди самых выгодных вакансий также предложение для технического директора - зарплата от 300 тысяч рублей.

Руководителю сети медицинских центров предлагают 230 тысяч рублей в месяц.

Также в Калуге ищут стоматолога-терапевта на зарплату от 220 тысяч рублей.

А начальнику производства готовы в месяц платить от 200 тысяч рублей.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
9 оценили
11%
0%
11%
11%
22%
44%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxudmlmZE5QR0FWcXRYOFpyRUdxSUE9PSIsInZhbHVlIjoiUGFTTVFaWGd4bUZRSmU3WlplZ3JlL3FoUkh4aGFXVWdPQ2FSRjFNN21zeXRhY3k4NmozRkx1NmR1b3FiaWJvNzkzblJBTXA5eUxPOEZybi9DMnBSQmRpM1ZlR2Y0QjdJeGhtdnp2bWNUdmt1eFJHcU9NaTlQZDFPb2wyL2crSGN6ajhyNXRJc2daTVhRYXkwUlJ5bTVyQkpsL011SWEyTzhreFJuc3Y3eXRWNEdrd0R0UGlPMHlnZnZMeHBXbCswOHdaV2FmNmNLREFwMm1YeVE2MU9kS1lpSlJLQitycFJzVVJCUnd2VGhGVUtsVnRSeHlkK3Y5NUY2c2g2elUzNCtkdCtZdlBnS24vWWNNL1RMWmdzbkdTU21lME1uZGx5VHJSS3V5eE9yYkZQWlpGL0h6bUowVVh1ejRFSUNSaStpR25rQzJoZzQ4NWx4bjB4Q2VMOXprdU1wWDIwWjlqQVRnVUpEZi9rVlluK2IyRDBwc1pvT3JVbno1VlR6MEVISy95dGxBaWFuTFNPdWh4TnBSYmR0SzRrSDgwT3ZlSDN1cGVOS0d4M293RjJTK3UyRmZKMnpiQ09DWjRNYUVEZSIsIm1hYyI6ImYwZWE4ZmM5NmRlNWVlNWNiM2MxNjlkNzIyZTJmMzNjZTY1ZDczNzVhYTY1YmE4NWE3ZTZjYjIxODA5YzllNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii84K0kvL3RSVlA3WkRjRmtPU29pT2c9PSIsInZhbHVlIjoiRXZPczROZ3Z5ZmpkZyswcGtRakg2eVpNdWg2MFUvNS9kRmxJc1JkdHN2SDVUdS85WkJMU3VwNHV1ZWpOWmVtMmlZRHl1K1poQ0tFM20ySmRGMVNKTXdzOS9qYWVuSm51ams3U0YvbDJjY2VQSUx1bXBWekFFaU4zWXo3d3QzYis1bStvQlFaazlUZU9UbFdzZjd6R2VxNTh6QkwvUmQxMStONHZwMmM3RFJqQXBZaEhka0xnWThTN3plWHQwUFZEaXczT1JoREg2S0txcTFGNXRUcVJjRmVkNTZSU2M4UVJibndQeUp5UU94aWtFUVg5eUhycVdoR2phdXJPb2JQaDQvMFppSjdoQ0FvcHBFTk5mRnU0ZUFXTDFGZ1pCUGxtb3I2bFRRN1hWb3IzbzRXSzF6SEl1cmxDZDM5ZnJTbldmUlJUWk54T0ppMlRFdjZNWGtaZXdhTHhCSXZQeisrMUwyQUZoRUhqbzFvTUlBRFlwbk5wdkVEenNzME4xM1VGZk1RVVZSRmV1VHREcVVkUXNuazhDendNQksxZnlYU2dLSlJuYzNDQTlpKzBydHBPUGxISUFGNjYzVWtBRGNxdGl3dTBwT0x5Q0dZUmx5Y1B4MTRYOWhkMWliMXB6ZlA5NklaV1N6dDVpSmRYaXcrVXRRL2owRndqbXJyRnpHcFgvS3hOMFJTNnZwVFMyT1lmazY5R2xPdGxMdUZtVXZTRmlrSXQ4YzVLMFJDbkdZYzhOOUNUWXZYK1crbC93ekhXelNCNk5zUzF3QkZPQmVwS3p4Z0RaV0tXamJOTmlXS0k1UUNXVjlPLzRKNE05d09Kc25kVnJ1cENwSUFORjFwMCIsIm1hYyI6ImUwZmJlY2E0ZjdkYTVjNjNiOTdlNzkxNWExOGIzMDk3ZWM1ZWQ1ZTdiYzgzMWFjZTQzYzE3NDE1NzU3MDI3N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+