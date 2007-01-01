6 мая близ военно-исторического музея «Зайцева Гора» председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев встретился с участниками автопробега по городам-героям, расположенным на территории России и Белоруссии.

Он приурочен к 80-летию Великой Победы и организован Мосгордумой при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина. Проходит автопробег в рамках патриотического проекта «Города-герои – города героев».

29 апреля 11 автомобилей «Москвич» проехали через центр столицы, а затем отправились в многодневный путь.

Автопробег разделили на три маршрута. Они охватывают все 11 городов-героев и крепость-герой на территории братских государств.

Калужская область вошла в Западный маршрут: Брест – Минск – Смоленск – Москва. В состав этого экипажа вошли: Герой России, лётчик-космонавт Российской Федерации, депутат Московской городской Думы Олег Артемьев, полковник, Герой России, член Клуба Героев Рафик Ихсанов, полковник, Герой Советского Союза, член Клуба Героев Наби Акрамов.

Приветствуя гостей, Геннадий Новосельцев подчеркнул:

«Вся Калужская область – это территория подвига. Особенно Варшавское шоссе. Ильинские рубежи, Зайцева гора, Безымянная высота – это места нашей гордости, которые знает вся страна. Здесь на Зайцевой горе каждый сантиметр полит кровью наших великих предков. Спасибо Московской городской Думе за то, что для остановки выбрали это место. Спасибо Алексею Валерьевичу Шапошникову за это решение. Совместно мы реализовываем еще ряд проектов.

Мой коллега, депутат Олег Николаевич Комиссар, занимается созданием музея Московского Народного ополчения в Спас-Деменске. Эту работу будем продолжать. В этом году будет положено начало формированию экспозиции. Общими усилиями он будет создан. Мы это делаем для того, чтобы молодые люди, как и мы, гордились нашими предками, помнили их подвиги. Всех с наступающим праздником – Днем Великой Победы».