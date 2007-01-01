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Частички Вечного огня с площади Победы Калуги доставят во все районы области

6 мая на площади Победы Калуги в рамках патриотической акции «Эстафета Огня Победы» состоялся торжественный митинг.
08.05, 08:47
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Делегации всех районов области получили частички Вечного огня, расположенного у могилы Неизвестного Солдата.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, председатель регионального отделения общественной организации «Комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова», Почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, руководители города Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев, представители ветеранских организаций, члены молодежного парламента, выступившие организаторами акции, юнармейцы.

- В преддверии самого главного праздника этого года – 80-летия Великой Победы я хочу всех вас поздравить от лица депутатов Законодательного Собрания. Пожелать вам здоровья, пожелать нам всем быть достойными памяти наших великих предков. С 2015 года наш Молодежный парламент проводит эту замечательную акцию. Сегодня частичку Священного Огня всем передает Калуга. С центральной площади города мы отправляем ее в путь по всем братским захоронениям области. Это символ нашего единства. Символ того, что мы чтим нашу общую память. Мы обязательно победим и сейчас! – сказал, выступая на церемонии, Геннадий Новосельцев.

Память всех павших Защитников Отечества участники почтили минутой молчания. К могиле Неизвестного Солдата были возложены цветы.

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