В Кирове прошла военно-историческая реконструкция
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы.
- Грохочут взрывы, стрекочут пулемёты, раздаются винтовочные выстрелы. На немецкие позиции медленно ползут танки, прикрывая идущих за ними красноармейцев... Это не военная хроника времён Великой Отечественной, а историческая реконструкция – воссоздание событий восьмидесятилетней давности, - рассказал 6 мая глава администрации Кировского района Игорь Феденков.
Реконструкция прошла в сквере им. П.Н.Самусенко.