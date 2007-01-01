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Общество

В Кирове прошла военно-историческая реконструкция

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:02
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Мероприятие было посвящено 80-летию Победы.

- Грохочут взрывы, стрекочут пулемёты, раздаются винтовочные выстрелы. На немецкие позиции медленно ползут танки, прикрывая идущих за ними красноармейцев... Это не военная хроника времён Великой Отечественной, а историческая реконструкция – воссоздание событий восьмидесятилетней давности, - рассказал 6 мая глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Реконструкция прошла в сквере им. П.Н.Самусенко.

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