В Калуге открыли мемориальную доску в честь героев-связистов
Церемония прошла 6 мая на улице Театральной с участием заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.
Мемориальная доска посвящена связистам, сражавшимся во время Великой Отечественной войны.
На доске изображён исторический кадр с советскими бойцами, которые протягивают телефонную линию на поле боя.
- Не щадя себя, восстанавливали разрушенные линии связи, строили резервные узлы и радиоцентры, прокладывали новые магистрали, монтировали радиостанции, - прокомментировал Разумовский. - Главное – всегда держали связь! Ведь, как известно, она – нерв армии и любой операции: где есть связь, там есть управление, там есть победа.