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Общество

В Калуге открыли мемориальную доску в честь героев-связистов

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:54
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Церемония прошла 6 мая на улице Театральной с участием заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.

Мемориальная доска посвящена связистам, сражавшимся во время Великой Отечественной войны.

На доске изображён исторический кадр с советскими бойцами, которые протягивают телефонную линию на поле боя.

- Не щадя себя, восстанавливали разрушенные линии связи, строили резервные узлы и радиоцентры, прокладывали новые магистрали, монтировали радиостанции, - прокомментировал Разумовский. - Главное – всегда держали связь! Ведь, как известно, она – нерв армии и любой операции: где есть связь, там есть управление, там есть победа.

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