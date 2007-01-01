Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Полиция опровергла сообщения о проблемах со справками о судимости
Общество

Полиция опровергла сообщения о проблемах со справками о судимости

Дмитрий Ивьев
06.05, 15:38
0 666
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее в интернете появилась информация, что сроки выдачи таких документов затягиваются.

- Данная информация не соответствует действительности, - рассказали 6 мая в калужской полиции. - Указанная услуга предоставляется сотрудниками Информационного центра УМВД России по Калужской области в установленные законном сроки. Нарушений сроков и жалоб со стороны заявителей не допущено. Кроме того, более 95% граждан, подавшим заявления на получение указанной услуги, она оказывается сотрудниками подразделения до истечения установленного законом 30 дневного срока.

Подать заявление на предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования можно, не выходя из дома, с помощью «Госуслуг». Личное присутствие в этом случае понадобится только для получения оригинала документа.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQxaUs5SG05OENXS0pkRmF0dE9yM1E9PSIsInZhbHVlIjoiNUdTdDEzdkJCeDV2Y25mSUt5K0hHK01wc1A0V05keGdoWEQvTWhsSW1id0Y2dWlwK3hwV2JnSngzY2RzMXp0NG93cjd3alJYNmZjYmNxMC9VdnM3d2JYcnNTSmVUbjAzcXFwUW5KVm1zUVc2RlF1MkNNYUhBQzV6SzViUjZzd1oySlVZYWtnR0lGT3grTmF5MVkwSnRoZGdIWUc5QlVZQzhBR3pqd2tJL2U0bVMyYkEyZTFCSFpTazJHNkRPSUhBRWVxTVJQd3FCOHVHbUlBR0l6OUlubDBRaVBJN2laK3BZZ1UwT293eVpMQ2cwRzU5a2xrYnEzZWU4ajJqYlFpSlZKNGEwL0NGUEJiU2lxUFNYUURGYTUxdUhmVEd6NXB2YUhqSWYyV1dQMEp4NUk3aGtkNjRkMTFJZE15YVQrT2x0SkxubGRYa0d3aXdKZFJ1VUZLUFlKcHdXZWQ0Wm5JZzE3bHJZalh4N0xjTm9acFR2dlA5RVcvSnVQUzZpWHFvRGpwV0NzUWh5OVV4MGE3R0NUZ25OQkIyQ1BxNkIxYlZtN1NUYVVVVENLOXd3VVdqdDBzdUUwaEtKQ0JrVlh6dSIsIm1hYyI6ImY5ZjNkYTA3YWY5YWYyMGJiNzYwZDU5ODkwMmIzZmI4YmI1ZTBmNGYyY2MyY2U5OGRmMTQwNWUxM2ViMzc3NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjQ3a1lESDVMbEF2VmFFNlpwNXBpc0E9PSIsInZhbHVlIjoiYkxTUmtYTG10SlhVd1ZsNzlLUGZXMFkzSHBtVkMzazRUaFVKMmh5cGFTUVVEcDBWRHdDME9hS2pJWUlIY2NNeGVyMWRZbjUwMGtHcXhiZkcraDBtN2pMbzY2b1pUQStzWGNpak1ob21zNWxiVjFsQzZjTXF6ZTNGRU41YjVlUUpxZDhZVFdPMWNUcFBEell4UzlFUVlGUlhBaEY1dzJtblo2K01XcjRvWmJpbzZHOVVCeGZ0Z1VabE9iWjZsZnZGbWRRRktZMkZKTTlnVVZldHlxVmFZU1BDMFJ6WTk4TGZiTngvMGI5ajJGTlU4Y3NmWG5qaDdheEhxQTcvdjJTckdSM2JkU0hDWUl3NHVaUS9GT2RXY0Z3MjlnYlkydE9wdGIwQjdnWEJxeU5lR1VlSUg4VUQ1bXNzL09ydGJxUk5lS2RiUGhGcTJHdVo4ZWpTV0lzR2dDaithQ2tMTDc3L3BWZW9KUDJJdUZma0tTYmlXQTI0OC93VjFFRERGbzdqaXlhcGNqOE4ySEtsb3U2elUwcGRtZUJmVU5sN3JrYWtoTVVFTCtodGhMbXRwWUtxbVB2S0FMTXFMaHlEMWdMckloOUNUZWZhaWpTWkVWT3hWVXRjVWpXRVJuTC9VaGI3QmplUVJEVUIxZFk2NW1hTFArWndwSzB4MzRUK0d3cWx5MHZNdkNtVEpCS1cwR2tRZUNJdTdIbWljM3FKeTFoeWJMRUZLVmw4UkZpVFVDZkpKVVFtTDhCemIrYnVlL0hHcEVjR3RkL3JudHp0cHpJZHNRcTJPOTE5MGxGcWFrbUdaazVyT2IvTERZM0xVd2pwZVpIZis2TXZzNWtZbDFueSIsIm1hYyI6ImVkMDFhNGQzMmVmMTQ5ZjkwOGRkMDllNzlmNWMyMTZlOTI2Y2ZiYTFjNDEwNDIyYTQ1MTQzNTBiNzMxZDZiYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+