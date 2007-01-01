Полиция опровергла сообщения о проблемах со справками о судимости

Ранее в интернете появилась информация, что сроки выдачи таких документов затягиваются.

- Данная информация не соответствует действительности, - рассказали 6 мая в калужской полиции. - Указанная услуга предоставляется сотрудниками Информационного центра УМВД России по Калужской области в установленные законном сроки. Нарушений сроков и жалоб со стороны заявителей не допущено. Кроме того, более 95% граждан, подавшим заявления на получение указанной услуги, она оказывается сотрудниками подразделения до истечения установленного законом 30 дневного срока.

Подать заявление на предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования можно, не выходя из дома, с помощью «Госуслуг». Личное присутствие в этом случае понадобится только для получения оригинала документа.