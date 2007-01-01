Калужанка не может попасть к врачу больше месяца

О своей проблеме она рассказала в комментариях под постом губернатора.

— Все это хорошо-проблематично, когда уже все это наладится, вот столкнулись опять с проблемой записаться на прием к пульманологу, еще в марте надо было, но записаться не можем, запись есть и сразу ее нет, как быть? – пишет Надежда.

- Здравствуйте. Так как пульмонолог сейчас принимает только в Областной клинической больнице, то на прием записывают пациентов со всей области. К сожалению, есть очередь на плановые консультации. Всех пациентов ставят в лист ожидания и обзванивают по мере записи, - прокомментировали в Минздраве.