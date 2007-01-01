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Общество

В Калуге вручили медали «За мужество и самоотверженность»

Дмитрий Ивьев
06.05, 15:13
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Награды удостоились 13 человек.

Среди них военнослужащие, сотрудники Росгвардии и волонтеры, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Люди, которые на деле доказали свою преданность Родине, - прокомментировал глава региона.

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