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Общество

В Калуге жалуются на разрушенную дорогу

Дарья Джуманова
06.05, 15:13
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Дорожное покрытие в деревне Плетенёвка на улице Советской находится в критическом состоянии.

О проблеме в социальных сетях рассказала местная жительница.

- Несколько лет назад была произведена укладка асфальта только половина улицы, а с остальной половины снят асфальт и не положен новый. По этой дороге ездит рейсовый автобус 21. Со временем от дождей и снега появились большие ямы и выбоины. Ездить и ходить по дороге невозможно. Постоянная пыль. Ямы ооочень большие. На фотографиях видно, как заканчивается хороший асфальт и где начинает ужас, - пишет женщина.

- В этом году рассмотрим возможность там ямочного ремонта, - сообщили в горуправе.

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