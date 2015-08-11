Красногорская трикотажная мануфактура модернизирует производство при поддержке Сбера

Финансирование откроет новые возможности для роста предприятия и укрепления его позиций на рынке.

Калужское отделение Сбера предоставило красногорской трикотажной фабрике, выпускающей продукцию под брендом «Лукоморье», финансирование в размере 30 млн рублей на модернизацию производства.

Предприятие, работающее в отрасли более 20 лет, выпускает свыше 150 наименований чулочно-носочных изделий для взрослых и детей, а также спортивную одежду. В производстве используется высококачественная хлопчатобумажная пряжа из гребенного длинноволокнистого хлопка. Вся продукция соответствует ГОСТ 8541-2014 и имеет маркировку «Честный знак». Это обеспечивает безопасность и высокое качество материалов.

Финансовая поддержка Сбера позволит повысить эффективность производства, улучшить качество выпускаемых изделий и укрепить позиции предприятия на российском рынке трикотажных товаров.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Наша ключевая задача – всесторонне поддерживать российских производителей, предоставляя им не только финансирование, но и нашу экспертизу. В условиях высокой конкуренции в текстильной отрасли постоянное развитие необходимо для сохранения лидерских позиций на рынке. Уверен, наше партнерство с "Лукоморьем" откроет новые перспективы для обеих сторон».

Светлана Черникова, генеральный директор ООО «Красногорская мануфактура»:

«Мы внедряем современные технологии, создавая продукцию, способную конкурировать с импортными аналогами. Для ускоренного развития и удовлетворения рыночного спроса нам важен надежный финансовый партнер, такой как Сбер. Наше сотрудничество станет драйвером роста компании на ближайшие годы».