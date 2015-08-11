Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Красногорская трикотажная мануфактура модернизирует производство при поддержке Сбера
Новость дня Общество

Красногорская трикотажная мануфактура модернизирует производство при поддержке Сбера

Финансирование откроет новые возможности для роста предприятия и укрепления его позиций на рынке.
06.05, 13:59
0 418
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужское отделение Сбера предоставило красногорской трикотажной фабрике, выпускающей продукцию под брендом «Лукоморье», финансирование в размере 30 млн рублей на модернизацию производства.

Предприятие, работающее в отрасли более 20 лет, выпускает свыше 150 наименований чулочно-носочных изделий для взрослых и детей, а также спортивную одежду. В производстве используется высококачественная хлопчатобумажная пряжа из гребенного длинноволокнистого хлопка. Вся продукция соответствует ГОСТ 8541-2014 и имеет маркировку «Честный знак». Это обеспечивает безопасность и высокое качество материалов.

Финансовая поддержка Сбера позволит повысить эффективность производства, улучшить качество выпускаемых изделий и укрепить позиции предприятия на российском рынке трикотажных товаров.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Наша ключевая задача – всесторонне поддерживать российских производителей, предоставляя им не только финансирование, но и нашу экспертизу. В условиях высокой конкуренции в текстильной отрасли постоянное развитие необходимо для сохранения лидерских позиций на рынке. Уверен, наше партнерство с "Лукоморьем" откроет новые перспективы для обеих сторон».

Светлана Черникова, генеральный директор ООО «Красногорская мануфактура»:

«Мы внедряем современные технологии, создавая продукцию, способную конкурировать с импортными аналогами. Для ускоренного развития и удовлетворения рыночного спроса нам важен надежный финансовый партнер, такой как Сбер.  Наше сотрудничество станет драйвером роста компании на ближайшие годы».

Реклама. ПАО Сбербанк Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxvoXjrG
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijc4eXRHWThrUTYzTGVIZTRFVE9vV0E9PSIsInZhbHVlIjoiT2dsWk1JeENjdnNBVWRBZC8yckxWZk5OWXlsNXJQUXdDVUlwNjJpNmcvZjM2YUtPenltNXBuWkRVLzd3Vi9RRDBVOWRTaDUybTZFaUIxdVJYNWFqRHlmOHRnNWduMXF5MEJRbUx3bXdCdzJBWUNNZTRoMFNvcFA4SnBSVEVXTXZ4OVQwcU1ibllLeEtXQkk4UVdaNXpVbFdZWkhsc2s3d1kvMmlaTzdkSEdtZUZudmNpUnczaFpNWGIzZThhZ1FpaXR6MTJody9yK3lEamtsTTR4aFhraU5jb3NDanhhTEJlYTNiVzE0aU1vcjc4bjZaQk5HdzNkOXdBa0ZZc1Y1UkNkYk53YmRQY0NQTHg1cFdibk45V3NBVDNtcDJ0N05xZTZoRXRlNW8rRXg1VEN5TitpVktlS29WZjZGVW56MGFYQVlvbW1QTWw3U25BVlh6QkE3ejZTaEZPeW9ibWgwUEgrc1djWVRaYTlncHFhM1VFdmFYd1h0cTRoYS9xT0pXUlBFL0RzejlsZlgxZk1GYjFWSlNhYlArbHp5aEU4NU9pQ2IxL0x0aE5XK3RqQ0h0ZER3d0Z5REZUTUdSU0RPYSIsIm1hYyI6ImU4YTEzMWM5YjJlNDM2OTRkZjQ3MjhiY2RlNTI5NjdjODk3MDU4NjE1ZTBkOGNlMGRhZGViN2NhMzE0ZTg5NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllwRTdEU1NwbUJGdXVDbUw4aDhCbWc9PSIsInZhbHVlIjoiSVp3RXZOS0Uxa3JobjZySXpRa1RjTWVyVkdDdVV3d0s4ZEZYUHdYa1FPSW9WZ1NyVUJBV3ZuT3kzc2toR25FQjVQUWQxRi9vSU5rWEJ2MVdCNlBsd0kzdDUxbjRlN3dwRmFBaGV2bERCeVVHTHJBWk81RnV3K0JOczNrV3pIL01xQTk3bjcyTFZGbzdJS3BWOURRYi9MR25kdWJOOEMvV3RFSWZSelZ5eEIxMEVpSGR6L1plVE1tcDByL1VrWllLL3gvb1h6cmllTG5tTUZkODRWbGVpaTRpMjBKNEhnZWRuRVdwVXpMbVIwWVRjVlQrM1dOMFY3cCs5d0RqZE15U0ptdy9FZFBRU3JZYStpSWpIVytTNU1qZDEzUjFJbTUzUXVEdmE2UStycjRUOUROM0FBbzU1d0dCckZ2TUhMZjJnRW5oOElwbWpwTEJuSUYzYVdaVWVpWUgwd21FbFhBZDdIaTZKZnlWVGxZTzNpNkoydnRWb3gzUU9RdXVUOUtsMGgvTGRrRWlicTZrYlFQaE9rTGlyQkNEK2xDbkNMKzFYL1RLenlDRUlTRlgzaU9td1lDcHFpUnhPYndsK2JyZEh1cDBCME5yVk1sTVlPOVZmcjJScHR6c0J3T0JMaUppY3VJMXFOR3pkdXU0RTlZaE4zelhENy9KckRRb3lmWHJyd0UrcURFRHE4dDJvTERoNEtBbE1tdzBzd1lCQzh5cGV2UndpelpabjBJWHEyZ0RYSUZObzFnVDNac1lkWitQbkl4dnd3UFJXN3M4NWpKZFdmREIxRHZNdWdacm1hbjJTLzFjYnQzc0I0WlJwQzQ4aTYvdDlZK1NpdUlVczV1byIsIm1hYyI6ImViMGE4NWE3OWQ3OGNiODIwMzQ2MzY1MWViZTFlZmZmMDAwMWE4YjkwYTlmZDU4NWNhM2UzMWJjZGI4Y2QwMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+