Норка попала на видео в калужском лесу

Запись 6 мая опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Зверёк ловко перескакивает по повальным деревьям и обследует небольшую речку в поисках еды.

- Норки обитают по берегам водоёмов, устраивают убежища в норах и пустотах в корнях деревьев, подмытых рекой, питаются самой разнообразной мелкой живностью: рыбой, лягушками, моллюсками и грызунами, - рассказала старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Елена Литвинова. - Американскую норку завезли в Россию ради содержания на зверофермах – шкурки норок очень ценились для изготовления меховых изделий. Со звероферм американские норки так или иначе умудрялись сбегать и постепенно сформировали устойчивые группировки по всей территории нашей страны.

Будучи более крупными и агрессивными по сравнению с аборигенной европейской норкой, американские норки постепенно вытеснили исходный европейский вид из самых оптимальных местообитаний.

В заповеднике «Калужские засеки» на момент его основания обитали оба вида норок – и европейская, и американская. В настоящее время европейская норка практически полностью с охраняемой территории вытеснена пришлым видом.