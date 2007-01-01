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Общество

Отопительный сезон затянулся: как платить за тепло в мае в Калужской области

Дарья Джуманова
06.05, 11:35
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Жительница региона поинтересовалась в комментариях под постом губернатора, как будут начислять плату за отопление, которое все еще не отключили в некоторых районах.

- Если отопление отключат в середине мая, оплата будет за весь месяц? – поинтересовалась калужанка.

- Доброе утро, если ваш дом оборудован общедомовым прибором учета тепла, то оплата будет выставлена исходя из фактического потребления. Если прибора учета в вашем доме нет, оплата за май начислена не будет, т.к. отопительный норматив рассчитан на 7 месяцев (октябрь – апрель), - сообщили в Госжилинспекции Калужской области.

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