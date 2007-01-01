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Новость дня Общество

Калужские хоккеисты уверенно стартовали на Всероссийском фестивале хоккея в Сочи!

06.05, 11:24
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В первом матче группового этапа Всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига» в г. Сочи команда ЭХЦ одержала победу над «Полярными волками» из Якутска со счетом 6:0! Калужские хоккеисты продемонстрировали красивый и сильный хоккей, еще раз напомнив о том, что в нашем регионе этот вид спорта стремительно развивается и набирает обороты.

А уже сегодня в 20:15 на главной хоккейной арене Сочи наша команда встретится с командой «Медведи» из Кемерова.

Именно по результатам этого матча станет понятно, сразится ли команда ЭХЦ за главный кубок фестиваля в Лиге будущих чемпионов или будет играть в утешительном плей - офф за 9-16 место. Поэтому поддержка болельщиков максимально важна даже у экранов за 1500 км.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылке:

https://m.vkvideo.ru/video-36224737_456248208?force_redirect_to_app=vkvideo&telegram=1

Болеем за ЭХЦ!!!

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ВНИМАНИЕ!

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