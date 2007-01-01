В Калуге просят установить «лежачих полицейских» в Веснушках

Местная жительница в соцсетях обратилась к властям с просьбой установить искусственные неровности возле 13-й школы и детского сада.

По её словам, из-за активной застройки района резко увеличилось количество машин, а водители часто превышают скорость.

- У сада Дорога прямая, машины несутся очень быстро и явно не 60. Мне кажется, вблизи образовательных учреждений, да и мест, где проживают люди, должна быть ограничена скорость именно препятствиями на дороге. Разве мы не за безопасные дороги? – пишет калужанка.

- Здравствуйте, в этом году планируем разработать схему организации дорожного движения установки искусственных дорожных неровностей на ул.Минская. В следующем году их установим. В случае экономии средств, возможна реализация схемы в этом году, - прокомментировали в управлении горхозяйства.