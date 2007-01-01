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Общество

В Калуге в центре города годами лежат сухие ветки

Дарья Джуманова
06.05, 10:25
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В социальных сетях о проблеме рассказала местная жительница.

- В самом сердце города и исторической его части на улице Ленина 123 напротив Гостиных рядов в нашем дворе уже с прошлого года лежат упавшие и срубленные деревья и ветви. Во-первых, это пожароопасно, во-вторых, хотелось бы праздник Великой Победы встречать в чистоте и порядке, о которой наша управляющая компания знать не хочет.Обращения, подписи жителей игнорируют.На эту кучу сухостоя уже бросают мусор, который приходится убирать. Пожалуйста, обратите внимание, - пишет калужанка.

 - Специалисты управляющей компании планируют провести уборку в течение двух суток, - сообщили в горуправе.

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