Калужане сами отремонтировали мемориал Памяти павшим воинам

В Тихоновой Пустыни 3 мая на церемонии открытия цветы к подножию возрожденного памятника возложил городской голова.

Долгое время мемориал находился в чудовищном состоянии, местные жители писали о ситуации властям. Первые сообщения датируются 2012 годом.

Так уж получилось, что катализатором приданию мемориалу достойного облика, стала публикация на KP40.RU.

Напомним, на состояние этого объекта обратили наше внимание жители поселка Тихонова Пустынь, когда 26 марта пожаловались губернатору на состояние памятника Воинам-освободителям.

Он не обласкан вниманием властей уж много лет. В лучшем случае, ко Дню Победы вокруг него косили траву и подметали.

Как следствие, со временем краска облупилась, плиты с именами погибших защитников Родины сняли.

После того, как жители написали об этом губернатору, ответственный за соцсети в городской управе рапортовал:

- К празднику памятник приведём в порядок: таблички реставрируем и сделаем косметический ремонт.

После публикации указанной статьи на сайте, к нам в редакцию обратился руководитель театрально-концертного агентства «Звёздный дождь» Дмитрий БАБАЕВ. Он попросил рассказать, где конкретно находится мемориал. Мол, хочу посмотреть, может, удастся что-то сделать своими силами.

Мы с радостью дали ему координаты места.

И вот в понедельник, 5 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил в своих соцсетях, что памятник отремонтировали, а Дмитрию Бабаеву вручили почётную грамоту за патриотическое воспитание подрастающего поколения и большой личный вклад в дело сохранения памяти о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, вопрос с запущенным мемориалом можно считать закрытым.

Всего за месяц неравнодушные калужане сумели сделать то, что властям не удавалось годами.