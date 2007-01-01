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Общество

В Калуге автобус больше не останавливается в Турынино-3

Дарья Джуманова
06.05, 10:08
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Местная жительница обратилась в нашу редакцию с проблемой: автобус, следующий в Ферзиково, перестал останавливаться в Турынино-3.

- Столько лет ездили- никому не мешало и вот вам! Идти надо в Ждамирово что б уехать. Так это нововведение сделали как раз в праздники, бабушки на кладбище собрались, стояли на остановке и автобус проезжал мимо. Сейчас разгар дачного сезона, люди с рассадой и вёдрами должны топать в Ждамирово. Этим транспортом пользуются в основном пенсионеры- прекрасный подарок! Турынино-3 самый густонаселённый район. Кому пришло в голову такое. Можно услышать объяснение? Почему надо создавать людям всякие трудности и неудобства?

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