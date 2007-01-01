В Калуге автобус больше не останавливается в Турынино-3
Местная жительница обратилась в нашу редакцию с проблемой: автобус, следующий в Ферзиково, перестал останавливаться в Турынино-3.
- Столько лет ездили- никому не мешало и вот вам! Идти надо в Ждамирово что б уехать. Так это нововведение сделали как раз в праздники, бабушки на кладбище собрались, стояли на остановке и автобус проезжал мимо. Сейчас разгар дачного сезона, люди с рассадой и вёдрами должны топать в Ждамирово. Этим транспортом пользуются в основном пенсионеры- прекрасный подарок! Турынино-3 самый густонаселённый район. Кому пришло в голову такое. Можно услышать объяснение? Почему надо создавать людям всякие трудности и неудобства?